Sanremo 2026 Conti omaggia Maurizio Costanzo Can Yaman | Il fermo in Turchia? Non c’è un caso

Carlo Conti ha deciso di omaggiare Maurizio Costanzo durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, in seguito alla sua recente scomparsa. La scelta ha suscitato sorpresa tra il pubblico, poiché Conti ha ricordato un episodio specifico in cui il conduttore televisivo aveva sostenuto la sua carriera. Can Yaman ha invece commentato sulla situazione in Turchia, spiegando che non si tratta di un caso legato a motivi politici. La serata si apre con queste riflessioni e un’ampia partecipazione degli ospiti.

L’attesa sta per finire: questa sera è in programma la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Affiancato da Laura Pausini e dal co-conduttore di serata Can Yaman, Carlo Conti darà il via alla settantaseiesima edizione della kermesse canora. La conferenza stampa di presentazione si è aperta con il ricordo dei tre anni dalla morte di Maurizio Costanzo: “Vorrei ricordare un grande uomo di tv, il vostro collega Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio di 3 anni fa. Credo sia doveroso ricordarlo tutti insieme”. “Mi sono preparato non pensandoci” ha spiegato Can Yaman a proposito del suo esordio all’Ariston: “Fino ad oggi non ho pensato a nulla, perché altrimenti mi sarei emozionato troppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Sanremo 2026, la seconda conferenza stampa: Carlo Conti omaggia Maurizio Costanzo, Can Yaman si professa single

Can Yaman ospite a Sanremo 2026 nella prima serata, Carlo Conti punta sull'attore dopo l'arresto in TurchiaQuesta sera a Sanremo 2026, Carlo Conti ha portato l’attore turco Can Yaman sul palco della prima serata.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, un omaggio a Pippo Baudo aprirà il Festival 2026; Sanremo 2026, omaggio a Pippo Baudo aprirà il Festival; Sanremo 2026, il camerino di Carlo Conti è un omaggio a Pippo Baudo: ecco perché; Sanremo 2026, l’annuncio di Conti: Andrea Bocelli torna sul palco dell’Ariston.

Il camerino di Carlo Conti a Sanremo 2026 è un omaggio al Maestro Pippo Baudo: ecco com’èSanremo 2026 si apre con un omaggio toccante: scopri il gesto, il significato e gli altri tributi al Maestro della TV, tra statue e ricordi della figlia Tiziana. rds.it

Sanremo 2026, e se gli ospiti offuscassero i cantanti in gara? Tutti i rischi per Carlo ContiSi parte con il Festival di Sanremo 2026: ecco tutti i rischi per Carlo Conti, tra i troppi ospiti e i 30 Big in gara ... notizie.it

«Vorrei ricordare Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023». Carlo Conti apre la conferenza stampa omaggiando il celebre giornalista - facebook.com facebook