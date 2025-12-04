Can Yaman ha chiuso con Sara Bluma | Ora cerco il vero amore

Secondo quanto riportato da "Diva e Donna", l'attore turco e la dj si sarebbero detti addio dopo mesi di apparente serenità. Sparite le foto di coppia e silenzio sui social. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Can Yaman ha chiuso con Sara Bluma: "Ora cerco il vero amore"

Altre letture consigliate

«Dopo aver chiuso con il mondo del diritto, ho capito che era la recitazione la mia vera strada. » Can Yaman, nato a Istanbul nel 1989, si è fatto notare in Italia e in Turchia sia per il suo aspetto che per la sua energia sul set. Dopo un'infanzia trascorsa accanto - facebook.com Vai su Facebook

Can Yaman non è più fidanzato, l’addio a Sara Bluma: l’indiscrezione - Can Yaman e Sara Bluma attraversano una crisi: dopo mesi di apparizioni pubbliche e social, la loro relazione sembra giunta a un momento delicato e incerto ... Segnala dilei.it

Chi è la fidanzata di Can Yaman: crisi con Sara Bluma?/ I presunti indizi sulla rottura: cos’è successo - Fidanzata Can Yaman, conosciamo meglio Sara Bluma: l’amore sbocciato in pubblico, il red carpet a Venezia e il silenzio social che alimenta i dubbi. Secondo ilsussidiario.net

Can Yaman novità: rottura e progetti, tutto quello che sappiamo ora - Can Yaman novità: negli ultimi mesi ha vissuto un vero e proprio tour de force professionale. Da blogdilifestyle.it

Can Yaman, dall'amore con Sara Bluma al profilo Instagram sparito. Scopri tutto sull'attore che interpreta Sandokan - Questa sera, lunedì 1° dicembre, debutta in prima serata su Rai 1 la nuova serie evento internazionale. Riporta corrieredellumbria.it

Can Yaman e Sara si sono lasciati, parla lui: “Cosa cerco ora” - Mentre si gode il grande successo con Sandokan, l'attore turco conferma la fine della sua relazione con Sara Blume ... Secondo msn.com

Can Yaman e Sara Bluma distanti, gli indizi sulla presunta crisi della coppia - Alcuni indizi confermerebbero quanto circola da diversi giorni: Can Yaman e Sara Bluma starebbero vivendo un periodo di crisi ... Come scrive fanpage.it