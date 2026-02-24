Can Yaman a Sanremo 2026 | chi vestirà Il Turco sul palco dell' Ariston?

Can Yaman partecipa a Sanremo 2026 perché ha ottenuto il ruolo di co-conduttore nella prima serata. La sua presenza si deve al suo successo con la serie Sandokan, che lo ha reso noto al pubblico italiano. Al Festival, indosserà abiti che mettono in risalto il suo stile casual e i pettorali in vista. La sua scelta di look ha già attirato l’attenzione dei fan e dei media. La sua presenza sul palco è attesa con curiosità.

© Vanityfair.it - Can Yaman a Sanremo 2026: chi vestirà Il Turco sul palco dell'Ariston?

