Can Yaman salirà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2026. L’attore turco, noto per il suo ruolo in “Sandokan”, parteciperà all’evento dal 24 al 28 febbraio. Madonna, invece, ha già confermato che non ci sarà. La presenza di Yaman fa salire l’attesa tra i fan, curiosi di vederlo in Italia durante questa grande manifestazione musicale.

Madonna non ci sarà. Ma sul palco dell'Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2026 dal 24 al 28 febbraio, arriverà Can Yaman. Alias, Sandokan. Reduce dagli ascolti record della serie televisiva, che tutti amano. Cinquant'anni fa la prima puntata di Sandokan, che va in onda in una versione tutta rivisitata su Rai1. Dalla leggendaria isola di Mompracem al palco di Sanremo: Can Yaman è pronto per salutare il pubblico dell'Ariston probabilmente anche per presentare la seconda edizione. Le canzoni sono state presentate, e ascoltate in esclusiva dai giornalisti della Sala Stampa. Carlo Conti (direttore artistico) avrà come co-conduttrice Laura Pausini, una delle cantanti più amate in assoluto che incassa successi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Can Yaman va a Sanremo: quando vedremo “Sandokan” sul palco dell'Ariston

Approfondimenti su Sanremo Festival

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Da Andrea Delogu a Madonna, da Fedez a Can Yaman: tutto quello che (si dice) succederà a Sanremo 2026; Can Yaman, i test antidroga sono negativi; Il lungo sfogo di Can Yaman e l’attacco alla stampa turca: Il mio test antidroga è negativo; L'attore Can Yaman è negativo ai test antidroga.

Can Yaman a Sanremo 2026: Sarà ospite della prima serataTra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo anche Can Yaman. Secondo fonti di stampa l’attore sarà ospite di Conti e Pausini nel corso della prima serata. Si tratterebbe della prima ... fanpage.it

Can Yaman fa chiarezza, lo sfogo che va oltre il gossipNon è un post qualunque, non è una risposta di circostanza. Il nuovo sfogo di Can Yaman arriva come una porta sbattuta in una stanza piena di voci, sussurri e interpretazioni forzate. Un messaggio asc ... 361magazine.com

Can Yaman non ci sta più! facebook

Can Yaman smentisce l’arresto, cosa è successo in Turchia: “Fermato perché sono famoso ma non hanno trovato niente” x.com