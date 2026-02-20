L' Abruzzo presenta la sua offerta turistica a Monaco di Baviera c' è anche la Costa dei trabocchi

L’Abruzzo ha deciso di promuovere la sua offerta turistica a Monaco di Baviera, a causa dell’aumento di visitatori tedeschi nella regione. Durante la fiera, la Regione ha organizzato una conferenza stampa in tedesco dedicata agli operatori del settore e ai giornalisti. Tra le attrazioni presentate, spiccano la Costa dei Trabocchi e i parchi naturali, che attirano molti turisti ogni anno. La regione punta a rafforzare i contatti con il mercato tedesco e a incrementare le visite nei prossimi mesi.

La Regione è presente al F.RE.E – Travel and Leisure Fair di Monaco – all'interno del Padiglione Italia, promosso dall'Enit, con uno spazio espositivo di 30 metri quadrati. Considerato come il principale marketplace del Sud della Germania per presentare le novità del settore turistico favorendo incontri B2C al pubblico tedesco, l'evento di Monaco può contare su 900 espositori provenienti da circa 50 Paesi e su una presenza consolidata di 120 mila visitatori.