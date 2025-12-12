Camion con rimorchio in fiamme sul raccordo Salerno-Avellino | traffico in tilt

Questa mattina, il raccordo autostradale Salerno-Avellino è stato coinvolto in un incidente che ha provocato il blocco del traffico. Un camion con rimorchio ha preso fuoco nei pressi dell'uscita di Baronissi, causando disagi e rallentamenti sulla viabilità della zona.

Traffico in tilt, questa mattina, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove il rimorchio di un camion avrebbe preso fuoco nei pressi dell'uscita di Baronissi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Non risulterebbero feriti. Inevitabili disagi alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Un camion che trasportava inerti si è ribaltato su una rotonda a Torrevecchia Pia, mentre percorreva la strada in direzione Milano: cadendo, il rimorchio ha sfiorato un’Audi che viaggiava nella corsia accanto, rischiando di schiacciarla - facebook.com Vai su Facebook

Camion in fiamme in A1, chiuso e poi riaperto raccordo Direttissima in nord - Napoli è stato chiuso e poi in direzione di Bologna, a partire da Barberino di Mugello (Firenze), per lavori di ripristino a seguito ... Scrive ansa.it

Camion in fiamme sulla A1, chiuso raccordo per la Direttissima verso Bologna - Napoli è chiuso in direzione di Bologna, a partire da Barberino di Mugello (Firenze), per lavori di ripristino a causa di un incidente. Come scrive tg24.sky.it

Inferno sulla A16: a fuoco camion carico di olio/ 2

