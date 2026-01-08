Incidente in A14 chiuso il raccordo di Casalecchio | traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina sulla A14, nel raccordo di Bologna Casalecchio, poco prima delle 8:45. Coinvolti un tir e un’auto, l’evento ha causato la chiusura temporanea del tratto al km 5, generando disagi al traffico. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.

Bologna, 8 gennaio 2026 – Incidente tra un tir e un'auto poco prima delle 8,45 in A14 sul raccordo di Bologna Casalecchio all'altezza del km 5. Per questo il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna-Casalecchio in direzione dell'A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso. Traffico in tilt. Il traffico, vista anche l'ora di punta è ovviamente andato in tilt. Attualmente si registrano 3 chilometri di coda in A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e il bivio con il Raccordo di Casalecchio. L'intervento dei soccorsi e della Stradale.

