Cambiaso appeal intatto Dall’Inghilterra | lo vogliono Liverpool City e Real La posizione della Juve

Cambiaso ha attirato l’attenzione di tre grandi club inglesi e spagnoli, dopo che le sue prestazioni hanno dimostrato crescita e affidabilità sulla fascia. La richiesta di Liverpool, Manchester City e Real Madrid deriva dalla volontà di rinforzare le rispettive linee difensive. La Juventus si trova ora di fronte a una scelta importante, mentre le trattative si fanno più intense. La situazione rimane in evoluzione e ancora da definire.

© Juventusnews24.com - Cambiaso, appeal intatto. Dall’Inghilterra: lo vogliono Liverpool, City e Real. La posizione della Juve

nei confronti dell'esterno. Nonostante un'annata caratterizzata da alti e bassi e da critiche talvolta feroci, il valore internazionale di Andrea Cambiaso non sembra affatto intaccato. Anzi, secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, il terzino della Juventus sarebbe finito nel mirino della vera e propria aristocrazia del calcio europeo: Liverpool, Manchester City e Real Madrid stanno monitorando con estrema attenzione le prestazioni del classe 2000 in vista della prossima sessione estiva di mercato.