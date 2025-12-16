L'interesse della Juventus per Belghali si rafforza, confermando le trattative in corso. Tuttavia, il giovane attaccante è nel mirino anche di altre due grandi squadre, mentre il Verona continua a monitorare la situazione in vista della finestra di mercato di gennaio. La corsa al talento si intensifica, aprendo nuovi scenari per il futuro del giocatore.

Belghali alla Juve: conferme sull'interesse bianconero, ma altre due big lo vogliono. E il Verona mantiene questa posizione verso gennaio

Belghali alla Juve: arrivano conferme sull’interesse del club, ma altre due big sono sulle tracce. Il Verona ha questa posizione per gennaio. La Serie A ha scoperto un nuovo padrone della fascia destra. Si chiama Rafik Belghali, terzino algerino con cittadinanza belga classe 2002, che nella prima parte di stagione con la maglia dell’ Hellas Verona ha bruciato le tappe, diventando in poche settimane uno dei pezzi più pregiati del mercato. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il valore del giocatore è letteralmente esploso: acquistato dagli scaligeri per un’operazione intelligente da 1,5 milioni di euro più bonus, oggi il suo cartellino vale dieci volte tanto. Juventusnews24.com

