Juve assalto a Cambiaso | City Real e Liverpool pronti alla follia estiva

Cambiaso è finito nel mirino di grandi club europei, spinto dal suo rendimento convincente in campionato. Il giocatore ha attirato l’attenzione di City, Real e Liverpool, che preparano mosse importanti per questa estate. Le tre squadre vogliono rafforzare le rispettive linee laterali con profili versatili e pronti a fare la differenza. La situazione si fa calda e le trattative sono in fase di sviluppo.

Il mercato internazionale non dorme mai, specialmente quando si tratta di profili polivalenti capaci di interpretare il calcio moderno secondo canoni d'élite. Andrea Cambiaso, nonostante un'annata vissuta sotto il fuoco incrociato delle critiche per un rendimento a fasi alterne, è finito prepotentemente nel mirino delle tre corazzate che attualmente dettano legge nel panorama calcistico mondiale: Liverpool, Manchester City e Real Madrid. Come rivelato dal portale britannico CaughtOffside, il terzino della Juventus è considerato un prototipo di "calciatore totale", un architetto di fascia in grado di scivolare con naturalezza verso il centro del campo per agire da mediano aggiunto.