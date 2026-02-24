Cambia l’avversario di Mattia Bellucci ad Acapulco | si ritira Korda spazio ad un lucky loser

Korda si ritira, lasciando spazio a un lucky loser, e questo cambia l’avversario di Mattia Bellucci ad Acapulco. La decisione di Korda di abbandonare il torneo ha portato a una modifica nel tabellone, influenzando il cammino del giocatore italiano. Bellucci affronterà ora un nuovo avversario scelto tra i qualificati. Il match si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì, segnando un momento importante per il suo torneo.

Comincerà nella notte italiana tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio il percorso degli unici due tennisti azzurri impegnati nell' ATP 500 di Acapulco. Flavio Cobolli, quinta testa di serie del seeding, sfiderà la wild card messicana Rodrigo Pacheco Mendez, mentre Mattia Bellucci dovrà affrontare un avversario diverso rispetto a quanto stabilito dal sorteggio del main draw. L'americano Sebastian Korda, reduce dal trionfo in quel di Delray Beach, ha infatti dato forfait e al suo posto subentrerà un lucky loser proveniente dalle qualificazioni. Nello specifico Bellucci giocherà contro l'australiano Rinky Hijikata