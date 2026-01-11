Mattia Bellucci non riesce a superare il secondo turno di qualificazione all’ATP 250 di Auckland. Dopo una partita durata un'ora e 12 minuti, il tennista italiano è stato sconfitto, interrompendo il suo percorso di qualificazione al torneo.

Netta sconfitta, in un’ora e 12 minuti, per Mattia Bellucci nel secondo e decisivo turno di qualificazione all’ATP 250 di Auckland. Il classe 2001 deve lasciar strada al serbo Hamad Medjedovic, ed è un netto 6-3 6-2 che chiude la questione, almeno per il momento, prima degli Australian Open. Eppure è Bellucci il primo ad avere delle possibilità, con una chance di break sul 2-2 che se ne va. Dopo aver servito con continuità, però, l’italiano cade improvvisamente nell’ottavo game: due palle break annullate dal 15-40, ma la terza, ai vantaggi, è quella fatale che consente a Medjedovic di andare a chiudere il set a zero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Bellucci non passa l’ultimo turno di qualificazione ad Auckland

