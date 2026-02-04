Ugo Blanchet sorprende tutti e batte Andrea Vavassori al primo turno dell’Open di Montpellier. Il lucky loser francese, che partiva sfavorito, ha vinto con un doppio set, 6-4 6-3, in rimonta. La sua vittoria mette fine alle previsioni e apre la strada a un torneo imprevedibile.

Ugo Blanchet, lucky loser francese classificato al secondo posto nel tabellone principale dell’Open Occitanie di Montpellier 2026, ha eliminato in rimonta il toscano Andrea Vavassori, numero 54 del ranking ATP, con un netto 6-4 6-3. La partita, disputata al Palais des Sports di Montpellier davanti a un pubblico entusiasta, ha messo in evidenza come il pronostico possa essere ribaltato in pochi scambi, soprattutto quando il vento è dalla parte del giocatore di casa. Vavassori, che aveva superato le qualificazioni con successo, non è riuscito a sfruttare il vantaggio del sorteggio favorevole e ha ceduto al primo turno di un torneo che puntava a essere un’occasione per rilanciarsi dopo un inizio di stagione incerto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blanchet sfida il pronostico: lucky loser si impone al primo turno a Montpellier

