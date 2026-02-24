Calvarese dopo Milan-Parma | Gli arbitri hanno dei problemi tecnici e di formazione

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e attuale moviolista, ha criticato la gestione degli arbitri durante il match tra Milan e Parma, attribuendo i problemi a carenze tecniche e di formazione. Calvarese ha osservato che alcune decisioni hanno mostrato limiti evidenti, evidenziando la necessità di miglioramenti concreti nel settore arbitrale. La sua analisi si concentra su episodi specifici che hanno influenzato l’andamento della partita.

“Il problema è tecnico e di formazione, ne sono convinto. Gli arbitri hanno dei problemi, sia quelli che vanno in campo che quelli che stanno dietro al monitor. Il paradosso della tecnologia: ieri se in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci fosse stato il Var o se fosse stato utilizzato come quando lo utilizzavamo noi, le polemiche non ci sarebbero state. Il Var è stato introdotto per aiutare gli arbitri, non per metterli in difficoltà. Sulla tecnologia non abbiamo problemi, sull’interpretazione ci sono dei problemi. Milan-Parma? C’è un blocco su Maignan per me non falloso perchè lui è fermo, ma c’è un contatto con Troilo che mette due braccia su Bartesaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, Calvarese: “Le braccia di Troilo appoggiate su Bartesaghi sono punibili. Sul blocco a Maignan…”Gianpaolo Calvarese ha criticato due decisioni arbitrali nel finale di Milan-Parma, a causa delle posizioni delle braccia di Troilo su Bartesaghi e del blocco su Maignan.

Calvarese: «Il Var non diventi la moviola in campo, gli arbitri devono seguire il loro istinto»Gianpaolo Calvarese, con oltre 150 partite in Serie A, analizza il ruolo del VAR nel calcio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Clamoroso Calvarese: Difendo Chiffi, è stato coerente! Responsabilità del Var; Milan-Parma, Calvarese: Le braccia di Troilo appoggiate su Bartesaghi sono punibili. Sul blocco a Maignan…; Parma, l’ex arbitro Calvarese: Il gol di Troilo ieri col Milan regolare; Calvarese, la verità sul VAR che nessuno vuole dire: ecco dov’è il vero problema. Su Maignan….

Calvarese: Se in Atalanta-Napoli e Milan-Parma non ci fosse stato il Var, non ci sarebbero state polemicheA Stile Tv: Chiffi lo difendo perché è stato coerente, ma il Var non può intervenire su uno sì e l’altro no ... ilnapolista.it

Calvarese: Il fatto è che se non c’è il Var, chi dice nulla se annulla il gol al Parma? Se la soglia di intervento si annienta, si perde credibilitàGiampaolo Calvarese, ex arbitro, si è così espresso a Stile TV sugli episodi arbitrali di Milan-Parma: C’è un blocco su Maignan per me non falloso perchè ... milannews.it

Che caos durante l'on field review del goal di Troilo in Milan-Parma L'arbitro Piccinini torna in campo con la review ancora aperta e provoca attimi di terrore nel VAR, pensando voglia confermare l'annullamento della rete per un offside - non punibile - di Ond - facebook.com facebook

Gli audio del goal di Troilo in Milan-Parma, Open VAR svela il caos con Piccinini e la review non chiusa: "Non ho capito cosa decide" x.com