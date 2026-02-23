Milan-Parma Calvarese | Le braccia di Troilo appoggiate su Bartesaghi sono punibili Sul blocco a Maignan…

Gianpaolo Calvarese ha criticato due decisioni arbitrali nel finale di Milan-Parma, a causa delle posizioni delle braccia di Troilo su Bartesaghi e del blocco su Maignan. L’ex arbitro di Serie A ha spiegato che le braccia di Troilo erano punibili e ha evidenziato come il fallo sul portiere rossonero fosse evidente. La discussione si accende attorno a queste scelte che hanno influito sul risultato. Le opinioni di Calvarese alimentano il dibattito sull’operato degli arbitri durante la partita.

Milan-Parma è terminato 0-1 in favore degli ospiti. Un risultato scaturito da un episodio molto dubbio nel finale: prima l'arbitro Piccinini annulla il gol di Troilo per un blocco su Maignan, poi lo convalida dopo un lungo check al Var. La decisione ha scatenato le polemiche dei tifosi rossoneri, che proprio in quella porta si erano visti annullare un gol dalla dinamica molto simile contro il Sassuolo. In merito alla scelta del direttore di gara si è espresso anche Gianpaolo Calvarese. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dall'ex arbitro di Serie A sul proprio profilo Instagram. "A mio avviso Maignan non subisce fallo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Maignan di fuoco dopo Roma-Milan: “Rigore incommentabile, Bartesaghi deve tagliare le braccia?”Dopo la partita tra Roma e Milan, Gianluigi Maignan ha espresso il suo disappunto riguardo a un rigore giudicato ingiusto, criticando la decisione arbitrale e mettendo in discussione la neutralità di Bartesaghi.

Milan-Parma 0-1 (90?): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesanteTroilo ha segnato il gol decisivo al 90° minuto, provocando la sconfitta del Milan in un match deciso da un fallo su Maignan.

