Gianpaolo Calvarese, con oltre 150 partite in Serie A, analizza il ruolo del VAR nel calcio. Sottolinea l'importanza di mantenere un equilibrio tra tecnologia e istinto arbitrale, affinché il VAR non diventi una moviola in campo. La sua esperienza offre uno sguardo approfondito sulle sfide e le responsabilità degli arbitri nel contesto attuale del calcio italiano.
Oltre 150 gare dirette in serie A, Gianpaolo Calvarese è sempre attento alla vicende arbitrali legate al nostro campionato e non solo.
Calvarese: «Il Var non diventi la moviola in campo, gli arbitri devono seguire il loro istinto».
