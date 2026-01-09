Gianpaolo Calvarese, con oltre 150 partite in Serie A, analizza il ruolo del VAR nel calcio. Sottolinea l'importanza di mantenere un equilibrio tra tecnologia e istinto arbitrale, affinché il VAR non diventi una moviola in campo. La sua esperienza offre uno sguardo approfondito sulle sfide e le responsabilità degli arbitri nel contesto attuale del calcio italiano.

Oltre 150 gare dirette in serie A, Gianpaolo Calvarese è sempre attento alla vicende arbitrali legate al nostro campionato e non solo. Ed al suo occhio attento non potevano certamente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Calvarese: «Il Var non diventi la moviola in campo, gli arbitri devono seguire il loro istinto»

Leggi anche: Roma-Napoli, la moviola di Calvarese: su Koné-Rrahmani il Var è tagliato fuori

Leggi anche: Roma-Udinese, la moviola di Calvarese: Collu si perde il rigore, il Var lo salva

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calvarese: «Il Var non diventi la moviola in campo, gli arbitri devono seguire il loro istinto».

Genoa-Lazio, la moviola di Calvarese: il Var aiuta Ayroldi su Romagnoli - Terza direzione stagionale per Giovanni Ayroldi, che torna in campo dopo aver diretto Sassuolo- iltempo.it

Moviola Atalanta-Inter, Calvarese: “La Penna fischia poco ma bene. E su... - Inter, dalle colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese analizza i casi da moviola. msn.com