Lucignano | auto si ribalta conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco
Un incidente a Lucignano ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, lasciando il conducente incastrato. I vigili del fuoco, intervenuti con attrezzature specifiche, hanno estratto l'uomo in collaborazione con il personale dell'Emergenza Sanitaria, presente con un'ambulanza sul luogo dell'incidente.
