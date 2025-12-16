Lucignano | auto si ribalta conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco

Un incidente a Lucignano ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, lasciando il conducente incastrato. I vigili del fuoco, intervenuti con attrezzature specifiche, hanno estratto l'uomo in collaborazione con il personale dell'Emergenza Sanitaria, presente con un'ambulanza sul luogo dell'incidente.

L'uomo è stato estratto con l'utilizzo di attrezzature in dotazione, in collaborazione con il personale dell'Emergenza Sanitaria, sul posto con un'ambulanza L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

