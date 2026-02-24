Calendario televisivo della 22ª giornata di Serie A Unipol 2025 26

La programmazione televisiva della 22ª giornata di Serie A Unipol 202526 è stata annunciata dopo che le squadre hanno preparato le formazioni per il weekend. La causa principale di questa scelta è la volontà di offrire ai tifosi un’ampia copertura delle partite, anche con approfondimenti e highlights. Le gare si disputeranno tra sabato e domenica, coinvolgendo molteplici stadi italiani. La trasmissione delle partite sarà assicurata da diverse emittenti nazionali e locali.

La programmazione televisiva della 22ª giornata della Serie A Unipol 20252026 propone un ventaglio di appuntamenti tra sabato e domenica, con partite di rilievo e differente copertura sui canali LBATV e SKY SPORT BASKET. Gli incontri, contraddistinti da orari variabili e dalla presenza di diverse sfide tra club storici e realtà emergenti, si phono su un palinsesto che facilita la fruizione degli appassionati e consente di seguire più gare nel corso del weekend. Umana Reyer Venezia – APU Old Wild West Udine — ore 20.00 LBATV – SKY SPORT BASKET Banco di Sardegna Sassari – UNA Hotels Reggio Emilia — ore 12. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Calendario televisivo della 21ª giornata di Serie A Unipol 2025/26La 21ª giornata di Serie A Unipol 202526 si svolge in un fine settimana ricco di partite, con molte gare trasmesse in diretta.

Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e TelecronistiLa 22ª giornata della Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con un palinsesto dettagliato e telecronisti qualificati.