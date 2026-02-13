Calendario televisivo della 21ª giornata di Serie A Unipol 2025 26

La 21ª giornata di Serie A Unipol 202526 si svolge in un fine settimana ricco di partite, con molte gare trasmesse in diretta. Sul campo, le squadre cercano di consolidare le loro posizioni in classifica, mentre i tifosi attendono con entusiasmo gli incontri più attesi. La programmazione televisiva offre diverse opportunità di seguire le sfide in diretta, spesso con collegamenti dalla palestra e commenti dal vivo.

La 21ª giornata della Serie A Unipol 20252026 propone un trittico di appuntamenti che animano il weekend cestistico: le gare sono trasmesse prevalentemente su LBATV, con alcune dirette condivise anche da SKY SPORT BASKET. L’attenzione è rivolta alle sfide tra squadre di diverse posizioni in classifica, con tre incontri in programma sabato, tre domenica e una partita lunedì. la pallacanestro trieste ospita la guerri napoli in un turno di campionato che mette di fronte due squadre con bilanci. La trasformazione di Nutribullet Treviso è guidata da una revisione strutturale che mira a migliorare l’equilibrio tra.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su calendario televisivo

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con particolare attenzione alla partita tra Pisa e Atalanta all'apertura della 21ª giornata.

La 21a giornata della Serie A 202526 viene trasmessa in diretta da DAZN, con un palinsesto ricco di partite e telecronisti esperti.

San Valentino doveva essere la notte delle candele, della passione e delle promesse sussurrate Molte donne avevano programmato una serata hot, tra atmosfera giusta e aspettative altissime. Poi il calendario televisivo ha colpito senza pietà: Inter-Juventu - facebook.com facebook