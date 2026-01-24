La 22ª giornata della Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con un palinsesto dettagliato e telecronisti qualificati. L’appuntamento è curato da Simone Rossi di Digital-News, offrendo agli appassionati un’analisi accurata delle partite e una copertura professionale. Restate aggiornati su orari, commenti e approfondimenti, per seguire con attenzione le sfide del massimo campionato italiano.

DAZN SERIE A DIRETTA - 22a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526. DIGITAL-NEWS ( www.Digital-News.it ) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. VENERDI 23 GENNAIO 2026: ore 20:45 Serie A 22a Giornata: Inter vs Pisa (diretta esclusiva) disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 22a Giornata - Palinsesto e TelecronistiLa 22ª giornata del campionato Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e NOW, con partite dal 24 al 26 gennaio.

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)La Serie C Sky WI-FI 202526 torna con la 22ª giornata, disponibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

