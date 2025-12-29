Il Cremlino | Pace vicina Da Usa 15 anni di garanzie di sicurezza Kiev ne chiede 50 Dal governo italiano via libera al decreto aiuti

Il Cremlino annuncia che la pace è vicina, mentre Kiev chiede garanzie di sicurezza più durature. Dopo 15 anni di impegni degli Stati Uniti, l’Ucraina richiede 50 anni di garanzie. Intanto, il governo italiano approva il decreto aiuti. Secondo Donald Trump, Putin e il presidente ucraino sono più vicini che mai a una soluzione pacifica, dopo il colloquio avvenuto a Mar-a-Lago.

Ucraina, incontro di 5 ore a Mosca tra Putin, Witkoff e Kushner. Cremlino: «La pace non è più vicina» - Russia e Stati Uniti non hanno raggiunto un compromesso sulla pace in Ucraina, e la pace non è né più vicina né più lontana, ha dichiarato l’assistente del Cremlino Yuri Ushakov. ilsole24ore.com

VERTICE TRUMP-PUTIN NEI PROSSIMI GIORNI/ Cremlino “incontro concordato”. USA vuole anche Zelensky per tregua - Non è la prima volta che il Presidente USA Donald Trump si dice molto ottimista sul prosieguo del negoziato con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, ma è anche vero che nell’ultimo periodo ... ilsussidiario.net

A seguito dei colloqui tra Trump e Zelensky il Cremlino è intervenuto mediante il portavoce russo Dmitrij Peskov. È più vicina l'intesa di una pace tra Ucraina e Russia Cosa ha detto - facebook.com facebook

Il Cremlino concorda con Trump: «Colloqui di pace verso la fase finale». #volodymyrzelensky x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.