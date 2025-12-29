Il Cremlino |  Pace vicina Da Usa 15 anni di garanzie di sicurezza Kiev ne chiede 50 Dal governo italiano via libera al decreto aiuti

Il Cremlino annuncia che la pace è vicina, mentre Kiev chiede garanzie di sicurezza più durature. Dopo 15 anni di impegni degli Stati Uniti, l’Ucraina richiede 50 anni di garanzie. Intanto, il governo italiano approva il decreto aiuti. Secondo Donald Trump, Putin e il presidente ucraino sono più vicini che mai a una soluzione pacifica, dopo il colloquio avvenuto a Mar-a-Lago.

Per Donald Trump, Putin e il presidente ucraino sono più vicini che mai alla pace dopo il colloquio a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

