Ai Campionati Europei di Sheffield, le atlete italiane di pattinaggio artistico hanno ottenuto risultati significativi, con Pezzetta tra le prime tre dopo lo short e Gutmann vicina alla qualificazione. Nonostante alcune imprecisioni, le azzurre contribuiscono a scrivere una pagina importante nella storia del settore, dimostrando crescita e determinazione a livello continentale.

Malgrado qualche errore, le azzurre del pattinaggio artistico scrivono un pezzo di storia importante ai Campionati Europei 2026 in fase di svolgimento in quel di Sheffield (Regno Unito). In occasione dello short program infatti la compagine tricolore è riuscita a piazzare tutte e tre le atlete nelle prime sette posizioni, sfruttando il terzo posto di Anna Pezzetta, il quarto di Lara Naki Gutmann ed il settimo di Sarina Joos. E non manca anche un pizzico di rammarico. Sì perché, in realtà, nessuna delle nostre tre portacolori è riuscita a confezionare una performance scevra da errori. La migliore come già detto è stata Pezzetta che, dopo la prestazione opaca dei Campionati Italiani, è egregiamente salita di colpi rubando l’occhio con un davvero meraviglioso triplo flip in zona bonus, snocciolato con grande elevazione e qualità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Pezzetta in top-3 dopo lo short agli Europei, Gutmann vicina. Italia da storia

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Gutmann ci prova, Joos in top 10, tra poco Pezzetta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pattinaggio artistico, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. L’obiettivo è confermare il primo posto; Calendario Europei pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio dello short femminile, Gutmann ci prova - x.com

Pattinaggio artistico, le speranze di medaglia dell'Italia agli Europei. Il primo posto nel medagliere è un obiettivo anche senza Conti-Macii facebook