Nel calciomercato dell'Inter, sembra sfumare definitivamente il possibile acquisto per la difesa. La società sta inoltre valutando il rinnovo di alcuni giocatori chiave, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Di seguito, i dettagli sulle ultime novità e sui piani nerazzurri per il reparto difensivo.

Inter News 24 Calciomercato Inter, ecco il primo nome sulla lista dei nerazzurri per rinforzare e ringiovanire la difesa in vista della prossima stagione. In ottica Calciomercato Inter, Dayot Upamecano era stato uno dei profili più interessanti valutati dalla dirigenza nerazzurra per il futuro del reparto arretrato. Centrale classe 1998, fisico, veloce e con grande esperienza internazionale, il difensore del Bayern Monaco rappresentava una possibile occasione di mercato grazie al contratto in scadenza a giugno, dettaglio che aveva attirato l’attenzione di diversi top club europei. L’Inter aveva monitorato con attenzione la situazione, considerando Upamecano un profilo ideale per avviare un processo di rinnovamento difensivo, sia per età sia per caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, il colpo per la difesa sfuma definitivamente? Prossimo il rinnovo

Leggi anche: Calciomercato Juve, l’ex obiettivo in difesa sfuma definitivamente? È sempre più probabile il rinnovo con la rivale di Serie A: ecco cosa sta succedendo

Leggi anche: Calciomercato Milan, sfuma definitivamente il ritorno di Tonali? Le voci dall’Inghilterra non lasciano dubbi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'Inter vuole Muharemovic per svecchiare la difesa: colpo possibile a una condizione; Mercato Inter, colpo vicino? “Rimbalza una probabile intesa per…”; Colpo a zero, addio Inter: Darmian cambia maglia nel 2026; L’Inter ha scelto il prossimo colpo da 40 milioni | Calciomercato.

Inter, spesa grossa in difesa: 45MLN per il muro ivoriano - L'Inter sta seguendo con attenzione le possibilità che si possono creare sul mercato: ora l'obiettivo è rinforzare prepotentemente la difesa. calciomercatonews.com