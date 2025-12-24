Calciomercato Inter il colpo per la difesa sfuma definitivamente? Prossimo il rinnovo
Nel calciomercato dell'Inter, sembra sfumare definitivamente il possibile acquisto per la difesa. La società sta inoltre valutando il rinnovo di alcuni giocatori chiave, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Di seguito, i dettagli sulle ultime novità e sui piani nerazzurri per il reparto difensivo.
Inter News 24 Calciomercato Inter, ecco il primo nome sulla lista dei nerazzurri per rinforzare e ringiovanire la difesa in vista della prossima stagione. In ottica Calciomercato Inter, Dayot Upamecano era stato uno dei profili più interessanti valutati dalla dirigenza nerazzurra per il futuro del reparto arretrato. Centrale classe 1998, fisico, veloce e con grande esperienza internazionale, il difensore del Bayern Monaco rappresentava una possibile occasione di mercato grazie al contratto in scadenza a giugno, dettaglio che aveva attirato l’attenzione di diversi top club europei. L’Inter aveva monitorato con attenzione la situazione, considerando Upamecano un profilo ideale per avviare un processo di rinnovamento difensivo, sia per età sia per caratteristiche tecniche. 🔗 Leggi su Internews24.com
