Maignan e il Milan sono vicini a rinnovare il proprio contratto, mentre si allontana l’ipotesi di un trasferimento alla Juventus. L’accordo, che prolungherà la collaborazione fino a una determinata data, rappresenta un passo importante per il club rossonero. La trattativa si avvicina alla conclusione, confermando la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme.

Maignan Juventus, rinnovo di contratto ad un passo tra il francese e il Milan: sfuma il sogno per i bianconeri. Pronto un accordo fino a questa data. La Juventus monitora costantemente gli equilibri della Serie A, studiando le mosse delle rivali storiche che puntano a consolidare le proprie ambizioni di vertice. Se il mercato bianconero è in fermento, anche le avversarie non restano a guardare. In casa Milan, infatti, si sta definendo un’operazione cruciale che avrà ripercussioni sugli equilibri del campionato per i prossimi anni: la permanenza a lungo termine di Mike Maignan. Il portiere è stato ancora una volta decisivo ieri sera nel match vinto contro il Como, dove si è confermato uno dei protagonisti assoluti, salvando il risultato con interventi di livello mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juventus, rinnovo vicino con il Milan: sfuma il sogno per i bianconeri. Pronto un accordo fino a questa data

Leggi anche: Calciomercato Milan, se sfuma il rinnovo di Maignan è pronto Hugo Souza del Corinthians

Leggi anche: Maignan verso il rinnovo: accordo vicino col Milan

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milan-Maignan, importanti novità sul rinnovo; Calciomercato live: Milan, vicino l'accordo con Maignan, Roma, prosegue la trattativa per Raspadori, Juventus idea Maldini; Maignan-Milan, si entra nel vivo per il rinnovo di contratto: offerta da 7 milioni (come a Leao); Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri, Toro c’è Prati, Milan tutto su Maignan.

Il Milan è vicino al rinnovo di contratto con Maignan fino al 2031 - Il Milan lavora al rinnovo di Mike Maignan, con l’obiettivo di prolungare il contratto del portiere francese fino al 2031, superando gli ostacoli delle commissioni richieste dall’agente. notiziemilan.it