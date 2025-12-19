Sarri Lazio separazione a giugno? Questi due club di A restano alla finestra C’è un fattore destinato a diventare decisivo
L’eventuale separazione tra Sarri e la Lazio a giugno tiene banco, mentre Atalanta e Fiorentina restano alla finestra. Un fattore chiave potrebbe cambiare le sorti del tecnico toscano e dei suoi progetti, rendendo gennaio un mese cruciale. La finestra di mercato e le decisioni interne potrebbero infatti segnare un punto di svolta per il futuro della squadra e del suo allenatore.
Sarri Lazio, Atalanta e Fiorentina sono interessate al tecnico biancoceleste. Il mese di gennaio si preannuncia decisivo per l’allenatore toscano Il mese di gennaio si profila come un passaggio decisivo non solo per l’andamento della stagione, ma anche per il futuro dell’intero progetto tecnico biancoceleste. Il rapporto Sarri Lazio è arrivato a un bivio importante: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il futuro di Sarri alla Lazio si decide a gennaio: il mercato sarà decisivo, sennò rottura a giugno - Il futuro di Sarri alla Lazio si deciderà a gennaio, con il mercato di riparazione nel quale il club dovrà regalare qualche rinforzo al mister. msn.com
Sarri Lazio, Cardone mette in guardia tutti: «Se non dovesse vedere futuro, a giugno potrebbe lasciare…» - » In collegamento con Radiosei, il giornalista Giulio Cardone ha fatto il punto ... lazionews24.com
Sarri-Lotito, il rapporto scricchiola: la Lazio è a un bivio, a giugno la separazione può avvenire - La Lazio è in ripresa, soprattutto sul piano delle prestazioni, ma il rapporto tra Sarri e Lotito sembra scricchiolare un po’. msn.com
L'AVVERSARIO: il focus sulla Lazio di Sarri, che nonostante il blocco del mercato estivo, si sta ritagliando il suo spazio in questo campionato. I biancocelesti vengono dalla vittoria di Parma, in 9 contro 11 - facebook.com facebook
Lazio, Sarri cerca qualità: pista Samardzic percorribile x.com
