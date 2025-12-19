Sarri Lazio separazione a giugno? Questi due club di A restano alla finestra C’è un fattore destinato a diventare decisivo

L’eventuale separazione tra Sarri e la Lazio a giugno tiene banco, mentre Atalanta e Fiorentina restano alla finestra. Un fattore chiave potrebbe cambiare le sorti del tecnico toscano e dei suoi progetti, rendendo gennaio un mese cruciale. La finestra di mercato e le decisioni interne potrebbero infatti segnare un punto di svolta per il futuro della squadra e del suo allenatore.

Sarri-Lotito, il rapporto scricchiola: la Lazio è a un bivio, a giugno la separazione può avvenire - La Lazio è in ripresa, soprattutto sul piano delle prestazioni, ma il rapporto tra Sarri e Lotito sembra scricchiolare un po’. msn.com

L'AVVERSARIO: il focus sulla Lazio di Sarri, che nonostante il blocco del mercato estivo, si sta ritagliando il suo spazio in questo campionato. I biancocelesti vengono dalla vittoria di Parma, in 9 contro 11 - facebook.com facebook

Lazio, Sarri cerca qualità: pista Samardzic percorribile x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.