Sarri Lazio separazione a giugno? Questi due club di A restano alla finestra C’è un fattore destinato a diventare decisivo

L’eventuale separazione tra Sarri e la Lazio a giugno tiene banco, mentre Atalanta e Fiorentina restano alla finestra. Un fattore chiave potrebbe cambiare le sorti del tecnico toscano e dei suoi progetti, rendendo gennaio un mese cruciale. La finestra di mercato e le decisioni interne potrebbero infatti segnare un punto di svolta per il futuro della squadra e del suo allenatore.

Sarri Lazio, Atalanta e Fiorentina sono interessate al tecnico biancoceleste. Il mese di gennaio si preannuncia decisivo per l’allenatore toscano Il mese di gennaio si profila come un passaggio decisivo non solo per l’andamento della stagione, ma anche per il futuro dell’intero progetto tecnico biancoceleste. Il rapporto Sarri Lazio è arrivato a un bivio importante: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

