Calciomercato Juve | per la porta si pensa a Palmisani è la rivelazione della Serie B

La Juventus valuta l'acquisto di Palmisani, portiere che si è distinto come protagonista della Serie B, a causa delle sue ottime prestazioni stagionali. La società segue con attenzione le sue partite, considerando un possibile inserimento in rosa per rafforzare la linea difensiva. Palmisani ha mostrato sicurezza tra i pali e una buona reattività, caratteristiche che attirano l'interesse dei dirigenti bianconeri. La trattativa potrebbe aprirsi nelle prossime settimane.

. Il portiere sta impressionando a Frosinone. La Juventus continua a setacciare il mercato dei giovani talenti nazionali per blindare il proprio futuro tra i pali. L’ultimo nome finito sul taccuino degli osservatori bianconeri è quello di Lorenzo Palmisani, portiere rivelazione del Frosinone e tra i profili emergenti più interessanti del panorama italiano. Lo riporta Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il classe 2004 di Alatri sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Serie B: in 24 presenze ha già collezionato ben 10 clean sheet, diventando uno dei pilastri della cavalcata dei ciociari verso la promozione in massima serie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, il bianconero rimane in Serie A? La Vecchia Signora pensa allo scambio di prestiti con un altro esterno: c’è un problema. La situazioneLa Juventus sta cercando di sistemare il suo reparto esterni con uno scambio di prestiti a diritto di riscatto.

Marusic Juve, si complica la pista che porta all’esterno della Lazio: un’altra big di Serie A si è inserita con decisione nella trattativa. Di chi si trattaRecenti sviluppi rendono più complessa la trattativa per Marusic, con un’altra grande squadra di Serie A interessata al suo acquisto.

Juve, è fatta: firma fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagioneMcKennie, che ha collezionato con la Juve la bellezza di 218 gettoni conditi da 25 goal e 26 assist, è un elemento troppo importante per gli equilibri tecnico-tattici della squadra allenata da ... calciomercato.it

Openda lascia la Juventus, Calciomercato: ormai è tutto decisoLois Openda è la più grande delusione della stagione della Juventus, arrivato per una cifra importante ha segnato appena due reti. Ormai è tutto deciso. Il calciatore belga è sulla strada dell’addio a ... juvelive.it

#Juventus, #McKennie dice sì al rinnovo del contratto in scadenza #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… x.com

Effetto Emery: Douglas Luiz torna MVP all'Aston Villa e sblocca il riscatto da quasi 30 milioni per la Juve. #DouglasLuiz #Juve #AstonVilla #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook