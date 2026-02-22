Vicario alla Juve l’ex Empoli è candidato per il post Di Gregorio | i dettagli della possibile trattativa con il Tottenham

Vicario, portiere dell’Empoli, ha attirato l’interesse della Juventus dopo che il Tottenham lo ha messo in lista di partenza. La trattativa si accelera perché la società inglese cerca una soluzione per liberare il giocatore, mentre i bianconeri valutano l’opzione di inserire il suo nome tra le possibilità per rafforzare la porta. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per un accordo. La Juventus si prepara a fare una mossa concreta per il ruolo di titolare.

Vicario alla Juve, il portiere del Tottenham resta in piena corsa per la porta dei bianconeri visto che Di Gregorio non è destinato a restare. Il mercato dei portieri in casa bianconera si sta trasformando in un vero e proprio puzzle strategico. Mentre la squadra cerca di ritrovare solidità difensiva sul campo, la dirigenza sta già lavorando sottotraccia per blindare la porta del futuro con un profilo di caratura internazionale. Tra le varie opzioni al vaglio, quella che porta a un ritorno in Italia dell’attuale numero uno degli “Spurs” sta guadagnando posizioni, rendendo l’ipotesi Vicario alla Juve uno dei temi caldi per la prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lookman, possibile addio all’Atalanta: questo club vuole il giocatore accostato alla Juve. I dettagli della possibile trattativaLookman potrebbe lasciare l’Atalanta per approdare al Galatasaray, che ha manifestato interesse per il giocatore.

Vicario Juve: Comolli pensa alla prossima estate. Sarà il sostituto di Di Gregorio? Trapelano già queste indiscrezioniLe recenti indiscrezioni suggeriscono che la Juventus stia valutando il mercato per la prossima estate, con particolare attenzione alla posizione di portiere.

