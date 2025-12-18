Calciomercato Inter nodo portiere | Sommer verso l’addio e due nomi sul tavolo

Il calciomercato dell'Inter si concentra sul settore portieri, con Sommer in uscita e due opzioni sul tavolo. La società valuta attentamente le alternative, tra cui Vicario come soluzione concreta, ma non perde di vista il profilo ideale, considerando anche le opportunità offerte da Oaktree. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative e le strategie in atto per rinforzare la porta nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, porta da rifare: Vicario idea concreta ma Oaktree guarda anche al profilo “perfetto”! Le ultime sulla trattativa. Uno dei dossier più delicati che l’ Inter sta affrontando in queste settimane riguarda la porta. Il futuro di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988 e titolare nerazzurro nelle ultime stagioni, sembra infatti indirizzato verso un addio al termine dell’annata, aprendo ufficialmente il tema del suo possibile sostituto. A fare il punto è Tuttosport, che fotografa una situazione ancora in evoluzione ma con nomi già ben definiti sul tavolo della dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l'addio? C'è l'offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto

