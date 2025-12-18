Calciomercato Inter nodo portiere | Sommer verso l’addio e due nomi sul tavolo
Il calciomercato dell'Inter si concentra sul settore portieri, con Sommer in uscita e due opzioni sul tavolo. La società valuta attentamente le alternative, tra cui Vicario come soluzione concreta, ma non perde di vista il profilo ideale, considerando anche le opportunità offerte da Oaktree. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle trattative e le strategie in atto per rinforzare la porta nerazzurra.
Inter News 24 Calciomercato Inter, porta da rifare: Vicario idea concreta ma Oaktree guarda anche al profilo “perfetto”! Le ultime sulla trattativa. Uno dei dossier più delicati che l’ Inter sta affrontando in queste settimane riguarda la porta. Il futuro di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988 e titolare nerazzurro nelle ultime stagioni, sembra infatti indirizzato verso un addio al termine dell’annata, aprendo ufficialmente il tema del suo possibile sostituto. A fare il punto è Tuttosport, che fotografa una situazione ancora in evoluzione ma con nomi già ben definiti sul tavolo della dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l’addio? C’è l’offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l’addio? C’è l’offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto
Inter, scelto l'erede di Sommer: tutto su Vicario, ma c'è distanza sul prezzo; Calciomercato Inter, stravolgimento di fronte in vista di gennaio. Marotta ha deciso di puntare su quel giocatore; Inter, Vicario è il prescelto per il post-Sommer: il portiere degli Spurs in pole ma resta distanza sul prezzo; Calciomercato Milan: dalla Francia due piste per la porta, mentre il nodo Maignan resta aperto.
Calciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate - Il nome in pole position resta quello di Caprile Il tema del calciomercato dell’Inter si accende attorno al no ... calcionews24.com
Calciomercato Inter, Vicario in bilico per gennaio? La situazione non lascia dubbi su quell’aspetto - La situazione Guglielmo Vicario, portiere della Nazionale italiana e protagonista in Serie A con l’Empoli, sta attraversando un periodo d ... calcionews24.com
Mercato Inter: bocciato Vicario, i nerazzurri vanno con forza sull’altro portiere - Il club meneghino a giugno saluterà Yann Sommer, in scadenza di contratto, e l’intenzione del Biscione è quell ... msn.com
Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano il colpo Gila https://tinyurl.com/2bdnb6le #Calciomercatolazio #gila #GilaInter #inter #Intermercatonews #internews #Lazio #LazioGila #Laziomercato #lazionews - facebook.com facebook
I nerazzurri fiutano l'occasione bmbr.cc/jqbeaig #Calciomercato #Inter x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.