Calcio Uisp a 11 | il Pegazzano stupisce tutti e Oddo ne fa 4
La Spezia, 15 dicembre 2025 – Incredibile Pegazzano che, dopo una serie infinita di sconfitte (10 finora), riesce, nella dodicesima di andata a bloccare addirittura la capolista Amatori Castelnuovo. Non ne approfitta però il Sarzana (ancora leader appaiato) che viene bloccato, con lo stesso risultato (2-2) dal Cpo Agr. La Sarticola. Resta distanziato di una lunghezza l'Amatori Per Lucio, fermato dal Blues Boys. Questo nel Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Intanto nel Girone 2 si arena anche l'Aston Uella Carrara, in testa ma con il Ranger Soliera ora ad un punto (ma con una partita in più), mentre è la giornata di Oddo del Farafulla che segna ben 4 gol contro l'Autoservice Cassana. Lanazione.it
