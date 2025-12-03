Calcio Uisp a 11 | Giubasso fa centro e il Sarzana è vicecapolista

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 3 dicembre 2025 – Giubasso abbatte con un solo centro i Blues Boys, così l' Amatori Castelnuovo torna solitario in testa alla classifica del Girone 1 nel campionato calcistico a 11, curata dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, e poi accompagna i suoi del Sarzana Calcio vicino all' Amatori Per Lucio (che strapazza il Virgoletta). Rallenta il Riomaior Bar O'Netto nel Girone 2, così rimane soltanto il Rangers Soliera sulla scia della capolista Aston Uella Carrara. Bel match ricco di gol tra Intercomunale Beverino e Autoservice Cassana, con i secondi a prevalere di misura. GIRONE 1 Risultati: Comano-Cpo Agr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio uisp a 11 giubasso fa centro e il sarzana 232 vicecapolista

© Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Giubasso fa centro e il Sarzana è vicecapolista

News recenti che potrebbero piacerti

calcio uisp 11 giubassoCalcio Uisp a 11: Giubasso fa centro e il Sarzana è vicecapolista - Rallenta il Riomaior Bar O'Netto nel Girone 2, così rimane soltanto il Rangers Soliera sulla scia della capolista Aston Uella Carrara. Riporta lanazione.it

calcio uisp 11 giubassoCalcio Uisp. Zanzbusters e Metato si confermano leader - Le intense pioggia delle ultime settimane stravolgono il calendario Uisp, con partite rimandate in sequenza e squadre costrette a ... Si legge su lanazione.it

calcio uisp 11 giubassoCalcio Uisp a 11: Farafulla show, pioggia di gol per Sesta Godano e Atletico Gordana - La Spezia, 10 novembre 2025 – Prima o poi doveva succedere: l' Aston Uella Carrara, alla settima giornata, cade. Come scrive sport.quotidiano.net

calcio uisp 11 giubassoCalcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio a forza 5, Blues Boys sempre frenato - La Spezia, 16 novembre 2025 – Amatori Per Lucio a suon di gol contro il Gs Pozzuolo per tenere il passo dell' Amatori Castelnuovo, leader solitario del Girone 1 del campionato calcistico a 11, a cura ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Uisp 11 Giubasso