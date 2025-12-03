Calcio Uisp a 11 | Giubasso fa centro e il Sarzana è vicecapolista
La Spezia, 3 dicembre 2025 – Giubasso abbatte con un solo centro i Blues Boys, così l' Amatori Castelnuovo torna solitario in testa alla classifica del Girone 1 nel campionato calcistico a 11, curata dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, e poi accompagna i suoi del Sarzana Calcio vicino all' Amatori Per Lucio (che strapazza il Virgoletta). Rallenta il Riomaior Bar O'Netto nel Girone 2, così rimane soltanto il Rangers Soliera sulla scia della capolista Aston Uella Carrara. Bel match ricco di gol tra Intercomunale Beverino e Autoservice Cassana, con i secondi a prevalere di misura. GIRONE 1 Risultati: Comano-Cpo Agr. 🔗 Leggi su Lanazione.it
