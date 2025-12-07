Calcio Eccellenza Toscana Credici Colligiana! Al ‘Manni’ c’è l’esame Rondinella

Sarà Edoardo Pisaneschi, della sezione arbitrale di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Simone Giovannini (Prato) e Gianni Gambini (Pontedera), a dirigere la sfida di questo pomeriggio tra Colligiana e Rondinella, valida per la 13a giornata del campionato di Eccellenza Toscana, Girone B. Una partita che presenta un peso specifico particolare per entrambe le squadre, storicamente vicine, in particolare a livello di tifoseria: se la Rondinella, che ha ritrovato la vittoria domenica scorsa dopo un periodo di appannamento seguito al pesante colpo rappresentato dalla morte del presidente Lorenzo Bosi, un successo significherebbe tornare ad aggredire la prima posizione - attualmente occupata dal Grassina - anche per la Colligiana i tre punti sono a dir poco fondamentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

