Calcio Eccellenza Toscana Credici Colligiana! Al ‘Manni’ c’è l’esame Rondinella
Sarà Edoardo Pisaneschi, della sezione arbitrale di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Simone Giovannini (Prato) e Gianni Gambini (Pontedera), a dirigere la sfida di questo pomeriggio tra Colligiana e Rondinella, valida per la 13a giornata del campionato di Eccellenza Toscana, Girone B. Una partita che presenta un peso specifico particolare per entrambe le squadre, storicamente vicine, in particolare a livello di tifoseria: se la Rondinella, che ha ritrovato la vittoria domenica scorsa dopo un periodo di appannamento seguito al pesante colpo rappresentato dalla morte del presidente Lorenzo Bosi, un successo significherebbe tornare ad aggredire la prima posizione - attualmente occupata dal Grassina - anche per la Colligiana i tre punti sono a dir poco fondamentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
#CALCIO #ECCELLENZA - La Battipagliese batte il Montemiletto di cuore Nella sedicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria superando a domicilio il Montemiletto per una rete a zero. - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Eccellenza Toscana. Credici Colligiana! Al ‘Manni’ c’è l’esame Rondinella - Sarà Edoardo Pisaneschi, della sezione arbitrale di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Simone Giovannini (Prato) e Gianni Gambini (Pontedera), a ... Segnala sport.quotidiano.net
Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola da schiaffi! Avanti 2-0 finisce ko - All’86’, al secondo calcio di punizione dal limite, Afelba trova l’incrocio e rimette tutto in parità. Come scrive lanazione.it
Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana è attesa a casa Lastrigiana - Sarà un’atmosfera davvero pesante, quella all’interno della quale la Colligiana si troverà domani ad affrontare in trasferta la Lastrigiana. Si legge su lanazione.it
Eccellenza Toscana. L’Asta guadagna punti e terreno. Avanti con fiducia - Nove punti in tre partite: un bottino preziosissimo quello dell’Asta Taverne che, dopo aver superato il Certaldo e il ... Si legge su msn.com