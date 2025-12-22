Calcio Eccellenza Toscana L’Asta Taverne sfiora l’impresa Ottimo pari a Grassina
GRASSINA ASTA TAVERNE. GRASSINA: Bartolini, Meazzini (63’ Rossi Lottini), Silli (86’ Meini), Alfarano (63’ Castaldo), Caschetto, Fabiani, Dini, Corsi (86’ D’Alessandro), Menga, Simone, Borghesi.. Panchina: Bolella, Bartoletti, Stinghi, Croci, Erpici. Allenatore Cellini.. ASTA TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Galardi (70’ Neri), Mussi (22’ Biagi), De Vitis, Manganelli, Baroni (86’ Dragoni), Cavallini, Cappelli, Taflaj (76’ Bandini), Violante (51’ Ceccatelli).. Panchina: Lombardini, Boduri, Piliu, Cianciolo. Allenatore Bartoli.. Arbitro Foresi di Livorno (Scanu e Angeli).. Reti 6’ Violante (A), 71’ Menga (G). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
