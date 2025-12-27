La guerra sul calcio argentino | imputato il presidente federale Tapia Milei vuole riformare lo statuto delle società

È ormai guerra aperta tra Javier Milei e il calcio albiceleste. La giustizia argentina ha formalmente imputato il presidente e il tesoriere della Federcalcio (Afa) – Claudio “Chiqui” Tapia e Pablo Toviggino – nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale. Si tratta della prima di tre inchieste aperte negli ultimi giorni che coinvolgono i vertici della federazione calcistica. Ma l’Afa respinge tutte le accuse, denunciando appunto un “ attacco coordinato ” da parte del governo del presidente Milei. Le accuse ai vertici della Federcalcio. Tapia e il suo tesoriere sono imputati per presunta indebita ritenzione di contributi previdenziali e altri tributi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

