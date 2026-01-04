L’America Latina si spacca Colombia e Brasile contro Trump Ma l’argentino Milei | difesa la libertà

L’America Latina attraversa momenti di tensione politica e sociale, con scontri tra paesi e figure di spicco come Trump e Milei. La regione si confronta con sfide interne ed esterne, tra controversie storiche e nuove dinamiche di difesa delle libertà individuali. In questo contesto, la situazione venezuelana e le recenti dichiarazioni contribuiscono a delineare un quadro complesso, dove i termini di lotta e resistenza si intrecciano in modo articolato.

Carcas, 4 gennaio 2026 – Il ' Cartel de los Soles ' citato da Trump, in Venezuela, non esiste. O meglio questo cartello esiste come battuta giornalistica, fin dagli anni Novanta, come critica alla collusione col traffico di droga di una parte dell'esercito: perché i generali venezuelani, invece delle stelle, sulle spalline portano dei piccoli soli. Però esiste a New York, per lo meno nei documenti del Southern District che accusano Nicolas Maduro di narcotraffico. Preparando la strada all' operazione militare che lo ha catturato nella notte di sabato 3 gennaio, con modalità che ricordano da vicino la cattura del dittatore Manuel Noriega a Panama il 3 gennaio del 1990, 36 anni fa.

