Calcio argentino in sciopero tutti fermi | Federazione accusata di contributi non versati e riciclaggio

L'AFA, la Federcalcio argentina, è coinvolta in un'indagine perché avrebbe trattenuto contributi dei giocatori e omesso di versare tasse per circa 12 milioni di euro, oltre a essere accusata di riciclaggio. Questa situazione ha portato allo sciopero generale di tutto il calcio nel paese, con le squadre ferme e i giocatori in protesta. La crisi mette a rischio le partite in programma e la credibilità del calcio locale.

L'AFA, la Federcalcio argentina, è sotto inchiesta per aver trattenuto contributi di giocatori e non versato tasse per circa 12 milioni di euro, oltre a dover rispondere di riciclaggio. Di fronte allo scandalo, il calcio ha fatto quadrato e indetto uno sciopero totale. Al centro della discussione anche la discussa figura del presidente Claudio Tapia in aperta lotta di potere col Governo.