Sciopero fermi tutti i treni | garantita la fascia di garanzia

In seguito allo sciopero dei trasporti, i treni dei pendolari sono stati garantiti fino alle 9 del mattino. Dopo tale orario, la circolazione è stata sospesa o fortemente rallentata, con conseguenti disagi per i viaggiatori. È importante consultare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere le eventuali fasce di garanzia e le alternative disponibili durante questa giornata di sciopero.

LO STOP. In mattinata garantiti i treni dei pendolari poi dalle 9 la situazione è andata peggiorando. La mobilitazione fino alle 2 del 13 gennaio. Pochi disagi nella fascia di garanzia mattutina, mentre dalle 9 in poi la situazione è andata peggiorando: secondo l'aggiornamento di Trenord attorno a mezzogiorno, «durante l'orario di sciopero è ...

Sciopero dei tassisti. Martedì 13 incrociano le braccia anche in Liguria. Tutti fermi dalle 8 alle 20 - facebook.com facebook

Trasporti, venerdì 9 sciopero di otto ore del personale dell'Arst. Orsa Tpl: 'salari fermi, turni massacranti e un integrativo senza risposte' #ANSA x.com

