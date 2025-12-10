Terremoto nel calcio argentino | perquisita la sede dell’AFA e di 4 club ombre di riciclaggio e evasione

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto scuote il calcio argentino: la polizia federale ha perquisito la sede dell’AFA e quattro club, aprendo un’indagine su possibili operazioni di riciclaggio e evasione fiscale. L’inchiesta si focalizza sui rapporti tra la Federcalcio, club storici e la società Sur Finanzas, sollevando ombre su gestione e trasparenza nel calcio nazionale.

La polizia federale indaga sui rapporti tra Federcalcio argentina, club storici e la società Sur Finanzas. Coinvolti Racing, San Lorenzo, Independiente e Banfield in un’inchiesta dai risvolti esplosivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Terremoto nel calcio vesuviano: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria, l'operazione della Procura di Napoli

Terremoto nel calcio: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria, l'operazione della Procura di Napoli

Terremoto nel calcio turco: scoperti 371 arbitri con conti aperti sulle maggiori piattaforme di scommesse

Riciclaggio ed evasione: perquisite le sedi della Federcalcio argentina e di quattro club - La mossa nell’ambito dell’inchiesta in corso sulla società Sur Finanzas, che ha partnership con l’AFA e molte società del massimo campionato, fra cui realtà storiche come Racing Club de Avellaneda, Sa ... Segnala calcioefinanza.it