Terremoto nel calcio argentino | perquisita la sede dell’AFA e di 4 club ombre di riciclaggio e evasione

Un terremoto scuote il calcio argentino: la polizia federale ha perquisito la sede dell’AFA e quattro club, aprendo un’indagine su possibili operazioni di riciclaggio e evasione fiscale. L’inchiesta si focalizza sui rapporti tra la Federcalcio, club storici e la società Sur Finanzas, sollevando ombre su gestione e trasparenza nel calcio nazionale.

La polizia federale indaga sui rapporti tra Federcalcio argentina, club storici e la società Sur Finanzas. Coinvolti Racing, San Lorenzo, Independiente e Banfield in un’inchiesta dai risvolti esplosivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terremoto nel calcio vesuviano: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria, l'operazione della Procura di Napoli

Terremoto nel calcio: Juve Stabia in amministrazione giudiziaria, l'operazione della Procura di Napoli

Terremoto nel calcio turco: scoperti 371 arbitri con conti aperti sulle maggiori piattaforme di scommesse

Terremoto nel calcio argentino: inchiesta su riciclaggio ed evasione fiscale. Perquisite le sedi della Federcalcio e di quattro club Vai su X

Terremoto a #Vado: esonerato #GiorgioRoselli Fulmine a ciel sereno tra i rossoblù: sollevato dall'incarico il tecnico, malgrado il primo posto in classifica. Marco Sesia in pole per la successione LEGGI TUTTO QUI #VareseSport #calcio #calciodi - facebook.com Vai su Facebook

Riciclaggio ed evasione: perquisite le sedi della Federcalcio argentina e di quattro club - La mossa nell’ambito dell’inchiesta in corso sulla società Sur Finanzas, che ha partnership con l’AFA e molte società del massimo campionato, fra cui realtà storiche come Racing Club de Avellaneda, Sa ... Segnala calcioefinanza.it