Calcio a 5 serie B Controsorpasso dell’Eta Beta Ma Italservice vive di entusiasmo

L’Eta Beta torna al secondo posto nel girone D di Serie B dopo aver battuto in casa l’Audax Sant’Angelo con un netto 4-0. La squadra fanese sorpassa così l’Italservice, che ha perso 4-3 a Macerata. Nonostante la sconfitta, l’Italservice resta viva, alimentata dall’entusiasmo dei suoi tifosi.

Il secondo posto del girone D di Serie B torna in mano all’ Eta Beta. Sabato i fanesi, imponendosi in casa per 4 a 0 sull’Audax Sant’Angelo, hanno sorpassato in classifica l’ Italservice, sconfitta per 4 a 3 a Macerata. Tra una settimana Pesaro e Fano si affronteranno nel derby valevole per il primo turno di Coppa Italia ma prima ad attenderle ci sarà un’altra gara di campionato. Sabato infatti di nuovo tutti in campo. L’Italservice, alle 17:00 al Pala Megabox contro Ancona, ritroverà il calore del proprio pubblico e tanti rientri di spessore. A Macerata sono state infatti quattro le assenze pesanti nell’organico di mister Pagana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel match di sabato al Pala Megabox, l’Italservice ha conquistato una vittoria importante contro Recanati, con il risultato di 4-1.

Nel calcio a 5 di serie B, l'Italservice interrompe la serie di vittorie consecutive, venendo sconfitta all'ultimo secondo dalla capolista Cures.

