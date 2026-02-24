Calcio a 5 In C2 Massa perde lo scontro al vertice Tensione fatale per i ragazzi del coach Ussi

La partita tra Massa e Family Service si è conclusa con una sconfitta per i padroni di casa, che hanno perso al vertice a causa di una prestazione sotto tono. La squadra di coach Ussi ha subito cinque gol, evidenziando problemi difensivi evidenti e poca efficacia offensiva. Un risultato che complica la corsa in classifica e costringe i ragazzi a rivedere le strategie. La prossima sfida si avvicina, e la squadra cerca risposte rapide.

