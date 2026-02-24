Calcio a 5 In C2 Massa perde lo scontro al vertice Tensione fatale per i ragazzi del coach Ussi
La partita tra Massa e Family Service si è conclusa con una sconfitta per i padroni di casa, che hanno perso al vertice a causa di una prestazione sotto tono. La squadra di coach Ussi ha subito cinque gol, evidenziando problemi difensivi evidenti e poca efficacia offensiva. Un risultato che complica la corsa in classifica e costringe i ragazzi a rivedere le strategie. La prossima sfida si avvicina, e la squadra cerca risposte rapide.
Futsal MAssa 1 Family Service 5 FUTSAL MASSA: Stagnari, Fubiani, Rizza, Quadrelli, Lombardini, Marchi, Giovannetti, Baracca, Del Freo, Ammannati, Mussi Ga., Mussi Gi., Menchini. All. Ussi. FAMILY SERVICE: Gemignani, Gennai, Ferrari, Amanati, Rafa Giorgio, Laaribi, Francini, Del Frate, Leo Storti, Tonelli, Roggio, Pitondo. All. Roggio. Arbitro: Piffanelli di Pontedera. Marcatori: Del Freo (M), Tonelli 2 (F), Gennai (F), Del Frate (F), Pitondo (F). MASSA – Il Futsal Massa ha perso nettamente lo scontro al vertice con la capolista Massarosa nella 15ª giornata del campionato di Serie C2. Il team del tecnico Matteo Ussi sperava molto in questo match per riaprire il campionato.
Calcio a 5 In C2 Massa batte e scavalca la Tau. I ragazzi di Ussi balzano al secodo postoNel campionato di calcio a 5 in C2, Futsal Massa supera Sporting Tau con un 4-3, scavalcando la rivale in classifica.
Calcio a 5 In Serie C2 mezzo passo avanti per la sfortunata compagine allenata da Ussi. Massa si fa imporre il pari dalla Lucchese ’B’Nel campionato di Serie C2 di calcio a 5, Massa ottiene un pareggio contro la Lucchese “B” con il punteggio di 3-3.
