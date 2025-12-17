Calcio a 5 In C2 Massa batte e scavalca la Tau I ragazzi di Ussi balzano al secodo posto

Nel campionato di calcio a 5 in C2, Futsal Massa supera Sporting Tau con un 4-3, scavalcando la rivale in classifica. I ragazzi di Ussi conquistano il secondo posto, grazie a una vittoria combattuta e intensa. Un risultato importante che sottolinea la crescita e la determinazione della squadra di Massa in questa stagione.

Futsal Massa 4 Sporting Tau 3 FUTSAL MASSA: Russo, Ristori, Rizza, Quadrelli, Mussi Gio., Marchi, Del Freo, Baracca, Ammannati, Mussi Gab., Menchini. All. Ussi. SPORTING TAU FUTSAL: Tazzioli, Rubino, Fedeli, Romanese, Crecchi, Macchi, Garcea, Carmignani, Guidotti, Grancioli, El Brakzi, Crispo. All. Butta. Arbitro: Improda di Empoli. Marcatori: Ammannati (M), Del Freo (M), Quadrelli (M), Menchini (M), Crecchi (T), El Brakzi (T), Fedeli (T). MASSA – Il Futsal Massa si è regalato una sosta natalizia al secondo posto solitario nel girone A di Serie C2 aggiudicandosi di misura lo scontro al vertice della 9ª giornata contro lo Sporting Tau Futsal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

