Calabria | idonei minacciano ritiro certificati rischio crisi politica

Luigi Incarnato, segretario regionale del PSI Calabria, ha avvertito che la minaccia di alcuni idonei di ritirare i certificati elettorali potrebbe bloccare le candidature alle prossime amministrative. La decisione, motivata da tensioni politiche interne, rischia di creare un vuoto nelle liste e di compromettere l’organizzazione delle elezioni. La situazione rimane critica e potrebbe influenzare l’intera campagna elettorale. Le autorità monitorano da vicino questa possibile crisi.

Il segretario regionale del PSI Calabria, Luigi Incarnato, ha lanciato un allarme politico: se gli idonei calabresi ritirassero i certificati elettorali in vista delle prossime amministrative, sarebbe una sconfitta per l'intero sistema politico. La minaccia di protesta, che potrebbe concretizzarsi prima del voto di maggio, solleva questioni cruciali sulla partecipazione e la rappresentanza democratica nella regione. Incarnato non usa mezzi termini: se gli idonei calabresi consegnassero i certificati elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative come segno di protesta, sarebbe una sconfitta per la politica.