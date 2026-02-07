Calabria | PSI rompe gli schemi e appoggia la Lega sul fronte idonei Convergenza impossibile o svolta politica?

La Calabria rompe gli schemi e si schiera con la Lega sui temi degli idonei. Il PSI ha deciso di appoggiare la posizione del partito di Salvini, lasciando il centrosinistra a discutere su una possibile convergenza. La mossa sorprende molti e solleva domande sulla tenuta dell’alleanza tradizionale e sulle future alleanze politiche nella regione. Per ora, la politica calabrese si muove su un terreno incerto.

Un'anomalia calabrese che interroga il centrosinistra: la questione degli idonei e la ricerca di una convergenza impossibile?. La politica calabrese è scossa da una presa di posizione inaspettata che potrebbe ridisegnare gli equilibri in vista di una possibile convergenza sul tema cruciale degli idonei. La segreteria regionale del Partito Socialista Italiano in Calabria ha espresso il suo sostegno alla proposta di legge presentata da esponenti della Lega, un gesto che rompe gli schemi e apre uno scenario inedito nel panorama politico regionale. L'iniziativa, che mira a dare una risposta concreta alle migliaia di professionisti rimasti in attesa di un posto di lavoro a seguito di concorsi pubblici, ha trovato un'inattesa sponda in un partito tradizionalmente considerato su posizioni opposte.

Le forze di Governo in Calabria si muovono per risolvere la questione degli "idonei".

