Penne è pronta a confermarsi capitale abruzzese della sartoria artigianale
A margine della prima edizione degli Stati generali della moda 2025, evento che si è svolto all’Aurum, il sindaco Gilberto Petrucci è intervenuto sulla città di Penne, che è “pronta a confermarsi come la capitale abruzzese della sartoria artigianale, un ruolo consolidato da una tradizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Troppo buone le PENNE AL BAFFO. Una ricetta semplice e irresistibile, pronta in 15 minuti. QUI LA RICETTA: https://blog.giallozafferano.it/paola67/ricetta-penne-al-baffo/ - facebook.com Vai su Facebook
Penne-killer pronte a uccidere, nel blitz antidroga scovato un mini-arsenale alla James Bond - La scoperta dei carabinieri durante la perquisizione a casa di un pusher Napoli, 23 ottobre 2025 – Altro che cocaina. Segnala quotidiano.net