Manichino d’Oro Fano capitale della sartoria | alla ArteModa le selezioni regionali

Il Manichino d’Oro ha portato Fano al centro della sartoria italiana, attirando numerosi giovani appassionati. La causa è la competizione regionale che si è svolta alla ArteModa, dove le scuole di moda hanno presentato le loro creazioni. Durante l’evento, i partecipanti hanno mostrato abilità con ago e filo, ma anche con tecniche di taglio e cucito. La manifestazione ha evidenziato come tradizione e innovazione si uniscano nella formazione dei nuovi talenti. La giornata si è conclusa con l’attesa delle selezioni per il titolo nazionale.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 20 febbraio 2026 - Ago, filo e cartamodelli. Ma soprattutto tecnica, studio e tradizione. Sabato 21 febbraio la Scuola ArteModa di Fano ospita le selezioni regionali del Manichino d'Oro, il più prestigioso concorso nazionale dedicato alla sartoria femminile e promosso dall' Accademia Nazionale dei Sartori. Dalle 9.30 le candidate di Marche, Emilia-Romagna e Umbria si confronteranno in una prova che non è soltanto competizione, ma vero banco di prova professionale: precisione esecutiva, conoscenza delle tecniche classiche, capacità di interpretare il capo e rigore sartoriale.