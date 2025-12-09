Caiazzo domenica la prima della commedia di Marcuccio | ’67… ‘A Panza ‘e Carmelina’

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Manca poco e finalmente ci si potrà godere lo spettacolo messo in piedi dalle Associazioni ‘Giovanni Marcuccio’ di Caiazzo e ‘Livia Senese’ di Limatola e affidato al gruppo teatrale ‘Marcuccio’. L’appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre alle 10 in Piazza Santo Stefano a Caiazzo, teatro della commedia inedita, scritta da Giovanni Marcuccio, per la regia di Massimiliano Marotta, dal titolo ’67. ‘A Panza ‘e Carmelina’. La storia si svolge a Napoli, nella primavera del 1898, in un quartiere napoletano e la protagonista è, appunto, l’affascinante e corteggiatissima Carmelina, una cameriera che lavora per due ballerine di avanspettacolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

caiazzo domenica la prima della commedia di marcuccio 8217678230 8216a panza 8216e carmelina8217

© Anteprima24.it - Caiazzo, domenica la prima della commedia di Marcuccio: ’67… ‘A Panza ‘e Carmelina’

Prima domenica di Avvento. La preghiera dell’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo - Sarsina, l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, ha composto per la prima domenica di Avvento. Segnala corrierecesenate.it