cade per 60 metri in una scarpata

Il 46enne di Modigliana è precipitato di 60 metri in una scarpata vicino alla casa dei genitori, dopo aver perso l’equilibrio su un sentiero ripido. La causa dell’incidente sembra essere stata una disattenzione durante una passeggiata, che ha portato l’uomo a scivolare. La sua voce, tra le ultime parole pronunciate, testimonia il panico mentre si trovava in balia della discesa. I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul luogo.

"Sì, la vedo la luce. E ho freddo.": sono le parole pronunciate dal 46enne di Modigliana precipitato domenica in un dirupo di 80 metri vicino alla casa dei genitori nel podere Miano di Sotto, in via Casa delle Suore 14, sul Monte Trebbio. Parole che l’uomo ha gridato al padre, che lo stava cercando da ore. Il 46enne – che abita a Solarolo e lavora a Lugo –, è stato poi portato in salvo domenica alle 22.30, e poi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo avrebbe riportato un pneumotorace e alcune fratture, tra cui quella di una costola. L’intervento dei soccorsi è scattato domenica verso le 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

