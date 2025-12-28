Un incidente si è verificato ieri sulle piste di Abetone, in provincia di Pistoia. Un bambino di 8 anni è caduto in una scarpata, facendo un volo di circa 15 metri mentre si trovava con alcuni amici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e valutare le condizioni del giovane coinvolto.

Abetone Cutigliano (Pistoia), 29 dicembre 2025 – Brutto incidente ieri sulle piste di Abetone, dove un bambino è caduto in un dirupo, mentre stava giocando sulla neve con un gruppo di amichetti. Un volo di quindici metri, lungo una scarpata e lo schianto. L’allarme è scattato intorno alle 15,30 e la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: il bimbo è stato portato con l’elicottero Pegaso 3 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è ricoverato per accertamenti, dopo aver riportato varie fratture. Tutto è accaduto in pochi terribili attimi. Tanto è bastato perché il ragazzino scomparisse alla vista dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brutto incidente sulla neve. Bimbo di 8 anni cade nella scarpata e fa un volo di 15 metri

Leggi anche: Bimbo di 7 mesi cade dal tettuccio di un van e fa un volo di due metri

Leggi anche: Cade nella tomba di famiglia e fa un volo di 5 metri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Brutto incidente sulla neve. Bimbo di 8 anni cade nella scarpata e fa un volo di 15 metri - L’allarme all’Abetone: il piccolo, di otto anni, giocava lungo una pista chiusa. lanazione.it