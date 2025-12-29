Fabio Giomi vince la causa e torna a lavoro | licenziato col test del carrello il giudice gli dà ragione

Il giudice del lavoro di Siena ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi, che era stato licenziato durante un test del carrello. La sentenza conferma il suo diritto a tornare al lavoro, offrendo una importante pronuncia sulla tutela dei diritti dei lavoratori in situazioni di contestazioni disciplinari. La decisione rappresenta un precedente significativo nel contesto delle relazioni tra dipendenti e aziende.

Siena, 29 dicembre 2025 – Il giudice del lavoro gli ha dato ragione: quel licenziamento è illegittimo. Fabio Giomi, il dipendente senese di un supermercato Pam cittadino allontanato dall’azienda dopo un “test del carrello” rientrerà al suo posto come cassiere. Lo ha stabilito il tribunale di Siena nell’udienza che si è svolta nella mattina di lunedì 29 dicembre, diverse settimane dopo il licenziamento stesso, che tanto rumore aveva fatto. Giomi era accompagnato in quest’udienza da un centinaio di persone, colleghi e membri dei sindacati che non hanno voluto far mancare il loro appoggio anche con cartelli e slogan fuori dal tribunale stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

