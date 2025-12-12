Serena De Sandi | L' associazione per me è il motivo per alzarmi la mattina Nel volontariato conosci persone che sono disposte a supportarti senza condizioni | prendersi cura dell' altro è anche avere cura di se stessi

Serena De Sandi condivide come l’associazione rappresenti il motivo principale per alzarsi ogni giorno, evidenziando il valore del volontariato e del supporto reciproco. Univox, tra le tre realtà premiate dal riconoscimento GenP di Acri, si distingue per promuovere la partecipazione giovanile e l’impegno sociale attraverso iniziative che favoriscono il coinvolgimento dei giovani nel terzo settore.

Univox è una delle tre realtà che hanno ricevuto il riconoscimento GenP - Giovani che partecipano, promosso da Acri, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, che premia le organizzazioni non profit che promuovono la partecipazione giovanile. «Chiedere aiuto non è una debolezza ma è qualcosa che ci rende semplicemente umani, soprattutto per adolescenti e giovani». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Serena De Sandi: «L'associazione per me è il motivo per alzarmi la mattina. Nel volontariato conosci persone che sono disposte a supportarti senza condizioni: prendersi cura dell'altro è anche avere cura di se stessi»

Intervista a Serena De Sandi sulla nascita di Univox Aps Ets - TG1

Video Intervista a Serena De Sandi sulla nascita di Univox Aps Ets - TG1 Video Intervista a Serena De Sandi sulla nascita di Univox Aps Ets - TG1

Cerca Video Caricamento del Video...

Stiamo tornando! Mercoledì 28 e giovedì 29 Gennaio al Teatro Tor Bella Monaca torna SCUSATE IL RITARDO insieme a me ci sarà la speciale partecipazione di @_serenaesse_ alle musiche @mattiadelforno l’AI di @giovannamcwine , una parte del ricavato - facebook.com Vai su Facebook

Serena De Sandi: «L'associazione per me è il motivo per alzarmi la mattina. Nel volontariato conosci persone che sono disposte a supportarti senza condizioni: prendersi cura ... - Giovani che partecipano, promosso da Acri, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, che premia le organizzazioni non p ... Riporta vanityfair.it

«Volevo farla finita, oggi dimostro che è possibile una nuova vita», a Bari Serena De Sandi premiata «Testimone del volontariato» - Il riconoscimento nell’ambito del Meeting del volontariato che ieri si è concluso in piazza del Ferrarese e a distanza di un paio di ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it