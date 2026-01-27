All’OppArt teatro dialettale e burlesque

Il teatro dialettale e burlesque offrono un’opportunità per rivivere le tradizioni e i ricordi della nostra cultura, attraverso spettacoli che combinano umorismo, storie del passato e atmosfere maliziose. Questa forma di teatro rappresenta un modo autentico e coinvolgente per mantenere viva la memoria e condividere momenti di leggerezza con il pubblico.

Il teatro dialettale e quello di prosa. Le risate, le storie del tempo che fu e la memoria, ma anche le atmosfere maliziose del burlesque. È quanto si potrà vedere in settimana al teatro OppArt di Sovico. Il sipario si alzerà giovedì alle 21, quando gli attori della Filodrammatica Don Giorgio Colombo di Bellusco (in foto) porteranno in scena il primo appuntamento della rassegna dialettale organizzata insieme al Comune: la compagnia brianzola darà vita alla commedia "No, inscì ghe semm no!", una pièce brillante in due atti che è la traduzione in dialetto milanese, effettuata da Pietro Callegaro, del testo farsesco "Così non vale" di Luciano Lunghi.

